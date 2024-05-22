ضياء رشوان: محاولة النيل من مصر عقاب لدورها المنحاز لحقوق شعب فلسطين

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن الرد المصري على الـ«CNN»، أشار إلى محاولات الأطراف في الفترة الأخيرة، لتوجيه الاتهامات إلى الوسطاء، بدءً من الأشقاء القطريين، ثم اتهام مصر واتهام جميع الوسطاء، بالانحياز لأحد الأطراف، لافتًا إلى أن الأطراف تريد تشويه سمعة الوسطاء، ولا تريد اتخاذ قرارات حازمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار.

وأضاف «رشوان» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الرد المصري نوه بأن مصر لم تشارك في المفاوضات للموقف المحايد، لكن مصر وسيط منحاز إلى الحقوق القانونية الدولية المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن مشاركتها جاءت بعد مطالبات كثيرة من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، نتيجة إدراكهم مدى الخبرة والخلفية المصرية.

مصر لها تجارب دبلوماسية سابقة ناجحة

واصل: «مصر لها تجارب سابقة ناجحة متعددة بين إسرائيل وحركة حماس، وذكرت في ردها، أن محاولة النيل من الدور المصري الآن، وترويج الأكاذيب، محاولة لعقابها على قيامها بدور الوسيط المنحاز للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، وهناك موقفان أشار إليهما الرد، أولهما تمسك مصر المعلن بضرورة تواجد عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر رفح المحتل في الوقت الحالي».

وتابع: «الأمر الثاني موقف مصر المتفق مع القانون الدولي الإنساني، بالانضمام إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، ضد ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة».