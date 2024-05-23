«القاهرة الإخبارية»: انفجارات في بيلجورود الروسية بعد تحذير من هجوم صاروخي كتب: عمرو هلال 07:04 ص | الخميس 23 مايو 2024 انفجارات في بيلجورود أفادت «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل لها، بوجود انفجارات في بيلجورود الروسية بعد تحذير من هجوم صاروخي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: 6 انفجارات باتجاه الأرض.. عاصفة شمسية قوية تظهر اليوم وتسبب قطع الاتصالات «القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق «القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء متفرقة برفح الفلسطينية «القاهرة الإخبارية»: إعلام إسرائيلي يزعم سماع دوي انفجارات ضخمة في إيلات انفجارات انفجارات بيلجورود روسيا القاهرة الإخبارية بقلم عمرو هلال