رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: انفجارات في بيلجورود الروسية بعد تحذير من هجوم صاروخي

كتب:

عمرو هلال
07:04 ص | الخميس 23 مايو 2024
انفجارات في بيلجورود

انفجارات في بيلجورود

أفادت «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل لها، بوجود انفجارات في بيلجورود الروسية بعد تحذير من هجوم صاروخي.

اقرأ المزيد:

6 انفجارات باتجاه الأرض.. عاصفة شمسية قوية تظهر اليوم وتسبب قطع الاتصالات

«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء متفرقة برفح الفلسطينية

«القاهرة الإخبارية»: إعلام إسرائيلي يزعم سماع دوي انفجارات ضخمة في إيلات
بقلم عمرو هلال