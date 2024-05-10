6 انفجارات باتجاه الأرض.. عاصفة شمسية قوية تظهر اليوم وتسبب قطع الاتصالات

عاصفة شمسية قوية قد ينتج عنها 6 انفجارات، ومن الممكن أن تصل آثارها إلى الأرض، وتتسبب في قطع الاتصالات ببعض الدول، حذرت منها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة.

أوضحت إدارة الوطنية للمحيطات أن هذا التحذير هو الأول من نوعه منذ 19 عامًا، وتنبعث من الشمس توهجات قوية من الإشعاع عالي الطاقة، ما يؤدي إلى انقطاع الاتصال في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بحسب موقع سكاي نيوز نقلاً عن «أكسيوس».

ماذا يحدث في أمريكا وكندا

مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات، أصدر بيانًا أمس الخميس، أكد خلال أن التوهجات القوية ستظهر اليوم الجمعة في أمريكا وكندا، مشيرين إلى أن التوهجات الشمسية أنتجت مجموعة كبيرة من البقع منذ الأربعاء الماضي.

6 انفجارات موجهة للأرض

بيل مورتاج، منسق البرنامج في المركز، أكد أنه من المتوقع حدوث 6 انفجارات مختلفة موجهة إلى كوكب الأرض، وحاليًا يتم قياس نشاط الشمس في دورات لمدة 11 عامًا.

عواصف من نوعية «فور جي»

العواصف المتوقع حدوثها من نوعية نادرة تسمى «فور جي»، وهي الدرجة الثانية من قوية العواصف، حيث أن أقوى العواصف هي «فور جي»، ويوجد 4 فقط خلال الدورة الشمسية المتوسطة، ولا يوجد عواصف حدثت خلال آخر دورة شمسية.

عروض مذهلة للشمس تظهر من الأرض

وتؤدي الانفجارات الشمسية إلى استمرار العواصف المغناطيسية الأرضية إلى نهاية الأسبوع، ومن الممكن أن تقوم العواصف الجيومغناطيسية بعروض يمكن رؤيتها من الأرض.