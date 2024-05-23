فرص عمل لذوي الهمم ضمن 100 ألف وظيفة بمشروع «شبابنا».. اعرف التفاصيل

كشف أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، عن موقف الشباب من ذوي الهمم في مشروع «شبابنا» الذي يستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل وتدريب للشباب من الجنسين في مختلف المجالات، وكبرى الشركات.

مشروع «شبابنا»

وقال عوض لـ«الوطن»، إنّ ذوي الهمم لهم كوتة خاصة من فرص العمل التي يوفرها مشروع «شبابنا»، والتي تصل إلى 100 ألف وظيفة، وتدريب للشباب من الجنسين في مختلف المجالات، وكبرى الشركات.

وأكد أمين الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، أنّ فرص العمل التي يوفرها مشروع «شبابنا» تراعي الشباب من ذوي الهمم، حسب نوع الوظائف المتاحة كل أسبوع والفرص الشاغرة بها.

100 ألف فرصة عمل

ويوفر مشروع «شبابنا» 100 ألف فرصة عمل خلال 2024، بشراكة بين أمانة شباب حزب مستقبل وطن، وشركة «I career» للتوظيف، ويعمل المشروع على توفير من 700 إلى 1000 فرصة عمل أسبوعيًا في كبرى الشركات سواء المحلية أو الدولية في جميع التخصصات.

ويعلن حزب مستقبل وطن عن الوظائف المتاحة كل أسبوع عبر الصفحة الرسمية للحزب على «فيس بوك» من خلال إعلان جديد، ويبدأ الشباب الراغب في الحصول على الوظائف تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة، ثم تصفية المتقدمين وتوزيعهم حسب مؤهلاتهم للوظائف المتاحة.