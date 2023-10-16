«مستقبل وطن» يطلق مشروع «شبابنا» لتوظيف وتدريب 100 ألف شاب في 2024

أطلقت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، مشروع «شبابنا»، لتوفير 100 ألف فرصة عمل وتدريب مجانًا في 2024، بالتعاون مع شركة «icareer»، وجرى الإعلان عن المشروع في قاعة المسرح الرئيسي بالمتحف القومي للحضارات.

وشهد المؤتمر، توقيعًا مشتركًا بين أحمد حسام عوض، أمين شباب حزب مستقبل وطن، وأكرم مروان، المدير التنفيذي ومؤسس الشركة، ونيفين مجدي، المدير التقني للشركة، بالإضافة إلى مشاركة الأمناء المساعدين لأمانة الشباب المركزية بالحزب، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة وأمناء الشباب على مستوى المحافظات.

توقيع بروتوكول مع شركة «icareer»

وقال أحمد حسام عوض، إن نسبة الشباب بين الشعب المصري تقدر بنحو 60%، مشيرا إلى أهمية الدور التنموي والخدمي للأحزاب بحيث لا يقتصر نشاط تلك الأحزاب على الجانب السياسي، كما استعرض جهود أمانة الشباب وفي مقدمتها أكاديمية لتأهيل الشباب، بالإضافة إلي تطوير الكوادر الطلابية، ومشروع توظيف 100 ألف شاب بعد توقيع بروتوكول مع شركة icareer.

ومن جانبه، قال أكرم مروان، المدير التنفيذي ومؤسس شركة icareer، إن الهدف من المشروع هو التعاون في مجال التوظيف والتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، معلنا إنشاء منصة باسم المشروع وإطلاق حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، أكدت نيفين مجدي، المدير التقني للشركة، أن المشروع سيوفر دعما كبيرا للشاب للاستعداد لسوق العمل، من خلال تعلم كتابة السيرة الذاتية بأسلوب صحيح وتعلم كيفية اجتياز مقابلات العمل وغيرها من المهارات التي تساعدهم للقبول بالوظيفة. وعلى هامش الفعاليات، تم فتح باب الأسئلة والمناقشات، للمشاركين من أمناء الشباب على مستوى المحافظات، و مناقشة رؤى الحاضرين حول المشروع الأول من نوعه.