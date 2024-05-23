تكريم الكليات الفائزة في مهرجان الفنون المسرحية بجامعة الإسكندرية.. 30 جائزة

أعلنت جامعة الإسكندرية أسماء الكليات الفائزة بجوائز مهرجان الفنون المسرحية في دورته الـ13، والذي اختتمت فعالياته بحفل شهده الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأقيمت فعاليات المهرجان خلال الفترة من 17 إلى 20 مايو بقصر ثقافة الأنفوشي، بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات ورموز الفن بالمجتمع السكندري، والفنانة سما إبراهيم ابنة جامعة الإسكندرية.

تكريم الكليات المشاركة في المهرجان

وبحسب بيان صادر من جامعة الإسكندرية، اليوم، فإن الحفل تضمن تكريما للكليات المشاركة وهي «الهندسة، طب الأسنان، الصيدلة، الحقوق، التربية، التمريض، الآداب، الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، الحاسبات وعلوم البيانات، السياحة والفنادق، الطب البيطري، الفنون الجميلة، الزراعة».

كما كرمت عناصر التميز في مجال التمثيل المسرحي البالغ عددها 30 مركزا، وتم إعلان نتيجة الجوائز الفردية وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وهي كليات الهندسة وطب الأسنان والزراعة.

وهنأ الدكتور علي عبد المحسن، الفائزين من طلاب الكليات المختلفة، مؤكدا حرص الجامعة على تعزيز دور الأنشطة الطلابية المتنوعة داخل كلياتها المختلفة وتشجيع الطلاب على ممارستها، وقدم الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب واتحاد طلاب الجامعة على جهودهم الملموسة في تعزيز الأنشطة الطلابية، وقسم المسرح بكلية الآداب على دوره في تشجيع وتقييم المبادرات الطلابية خلال الفترة الماضية.

عبد المحسن: جامعة الإسكندرية تشجع الأنشطة الطلابية

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية حصلت خلال العام الماضي على المركز الأول بين الجامعات المصرية، من حيث عدد الأنشطة الطلابية، مما يعكس دورها في الاهتمام بمواهب ومهارات طلابها وإتاحة ممارسة الأنشطة الطلابية بشتى أنواعها، ما أدى إلى إثراء التجربة التعليمية الشاملة لطلابها.

فودة: الاستثمار في البشر من أهم متطلبات التنمية

فيما أكدت الدكتورة منال فودة في كلمتها، أن الوعي الثقافي والاستثمار في البشر من أهم متطلبات تحقيق التنمية، ومن هذا المنطلق نفتخر جميعا بالدور الذي تقوم به الجامعة لتشجيع ممارسه الانشطة الطلابية بالجامعة واكتشاف المواهب، لبناء جيل فاعل في المجتمع.

اتحاد الطلاب: إعادة مسرح الجامعة إلى مكانه الطبيعي

وأكد عمر عفيفي رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، خلال كلمته، إعادة مسرح الجامعة إلى مكانه الطبيعي خلال العامين الماضيين، موضحا أن المهرجان الكبير القائم حاليا هو شهادة على هذا الإنجاز، مشيرا إلى أن هذا المهرجان يشكل علامة فارقة في جهود الجامعة لتنشيط مشهدها الثقافي والفني، ومن المتوقع أن يكون حدثا لا ينسى للطلاب.

وأشار إلى أن الأنشطة التي تقدمها الجامعة ليس الهدف منها تحقيق مراكز متقدمة فقط، بل إلى تعزيز الأنشطة الطلابية تماشيا مع رؤية الجامعة، معربا عن أمله في مشاركة جميع كليات جامعة الإسكندرية في المهرجان العام المقبل، كما قدم الشكر للدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علي عبد المحسن على دعمهما المادي والمعنوي المستمر لاتحاد الطلاب.