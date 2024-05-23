«المشاط»: إعادة هيكلة آليات تمويل المشروعات الخضراء يخلق فرصة عمل جديدة

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتحقيق النمو المستدام، مؤكدة ضرورة التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأبرزت الوزيرة كيف يمكن أن يكمل تركيز صندوق النقد الدولي على السياسات النقدية والمالية بخبرة البنك الدولي في محركات النمو والإنتاجية ورأس المال البشري، لافتة إلى أهمية هذا التعاون لإنشاء استراتيجيات فعالة للتنمية الاقتصادية.

وشددت المشاط على أهمية الجهود المنسقة بين مختلف شركاء التنمية، وأكدت على الحاجة إلى نهج موحد لتجنب إرهاق أو الضغط على الدول المستفيدة، وتسليط الضوء على حزم سياسات التنمية (DPPs) كأداة رئيسية في هذا الصدد، ويوفر حزم سياسات التنمية الدعم الشامل للحكومات التي تنفذ برامج الإصلاح، خاصة بالنظر إلى الطبيعة الدورية المتزايدة للأسواق العالمية.

التحول الأخضر أحد كبير وفرصة

وركزت المشاط على التحول الأخضر كتحدٍ كبير وفرصة، وناقشت إمكانات المشاريع والاستثمارات الخضراء المتعلقة بتحلية المياه والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، كما أشارت إلى إمكانية إعادة هيكلة آليات التمويل مثل أسواق الكربون الطوعية لتحفيز الاستثمارات الخضراء، وأنه يمكن لهذا النهج أن يجذب مشاركة القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة.

أهمية تسلسل الإصلاحات والتعاون بين المؤسسات الدولية

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنه في حين أن السياسات الاقتصادية الكلية السليمة ضرورية، فهي ليست كافية لتحقيق النمو المستدام، مؤكدة أهمية تسلسل الإصلاحات والتعاون بين المؤسسات الدولية والاستفادة من التحول الأخضر كفرصة لجذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف البيئية الوطنية والعالمية.