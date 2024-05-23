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مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تستهدف سيارة جنوبي لبنان

كتب:

فادية إيهاب
10:41 ص | الخميس 23 مايو 2024
استهداف سيارة

استهداف سيارة

استهدفت مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبي لبنان.

 

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