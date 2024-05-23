مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تستهدف سيارة جنوبي لبنان كتب: فادية إيهاب 10:41 ص | الخميس 23 مايو 2024 استهداف سيارة استهدفت مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبي لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان حزب الله يستهدف موقع المرج جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية اليوم على جنوب لبنان إلى 6 قتلى مقتل شخص وإصابة 3 طلاب في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال دولة الاحتلال بقلم فادية إيهاب