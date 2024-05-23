باحث: الأكاذيب الأخيرة حول دور مصر هدفها تنصل إسرائيل من مسؤوليتها

قال محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الرد المصري حاسم على الادعاءات كافة التي تم ترويجها ليس فقط من جانب CNN ولكن خلال الشهرين الماضيين، إذ جرى ترويج عديد من الأكاذيب المتعلقة بالدور المصري، ومحاولة الحد من قيمة ودور مصر في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب في غزة

وأضاف «عبد الرازق» خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ ترويج هذه الأكاذيب ما هو إلا محاولة للتنصل من مسؤولية إسرائيل عن عرقلة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولا تريد تل أبيب إنهاء الحرب في غزة، كما أنها تريد تحميل مسؤولية استمرار هذا العدوان ليس عليها لكن على أطراف أخرى.

ولفت إلى أن إسرائيل تحاول القفز إلى الأمام على مشاكلها الداخلية والانقسامات الحادة التي تضرب حكومتها لترويج مثل هذه الأكاذيب، لشغل الرأي العام الإسرائيلي والعالمي عن هذه الانقسامات.

الموقف المصري ثابت وراسخ بشأن دعم القضية الفلسطينية

وأوضح أن هذه الأكاذيب يمكن أن تكون ردا على الموقف المصري الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها خاصة مع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر وآلمت إسرائيل مثل رفض التنسيق معها بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والانضمام للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية.