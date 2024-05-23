تيسير مطر: الادعاءات الكاذبة حول دور مصر لوقف الحرب تُظهر ضعف موقف إسرائيل

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إنّ الأحزاب المصرية الوطنية تلتف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي وتؤكد انها تثق فيه تماما فيما يتعلق بجهوده في الحفاظ على القضية الفلسطينية، مشددًا أن الإعلام المصري صادق ويعرض كل الموضوعات بصدق، وهذا يؤكد أن الموقف المصري قوي وأن ادعاءات CNN كاذبة.

وأضاف «مطر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي: « كلما زادت الادعاءات حول الدور المصري لوقف الحرب كلما ظهر ضعف الموقف الإسرائيلي».

وتابع رئيس حزب إرادة جيل: «من مصلحة مصر أن تحافظ على القضية الفلسطينية، ومن قبل 7 أكتوبر، فإن مصر تسعى للحفاظ على القضية الفلسطينية والأرض الفلسطينية، ولابد أن يعي الكل أن مصر تساعد وستظل تقدم المساعدة ولن تتخلى عن الفلسطينيين».