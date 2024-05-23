واشنطن تصدم نتنياهو بتقرير استخباراتي خطير بشأن أنفاق غزة.. جيش بلا استراتيجية

في الوقت الذي تتفاخر فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها تمتلك أحدث الأسلحة والذخائر، وتكنولوجيا رفيعة المستوى في جمع المعلومات، إلا أن التقارير الاستخباراتية الأمريكية صدمت الاحتلال في تقييمها الأخير، الذي أكد أن إسرائيل فشلت في محاولتها القضاء على أنفاق الفصائل الفلسطينية أو حتى إضعافها، في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن هناك حالة من الخوف والإرهاق تنتاب صفوف الجنود الإسرائيليين بسبب الحرب في قطاع غزة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

جيش بلا استراتيجية

وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن تصريحات لرؤوبين بارك، رئيس قسم الشؤون الفلسطينية في قناة «كان» الإسرائيلية، الذي أكد أن الفصائل لا تزال تعمل بشكل مستقل، ولا تزال قادرة على تنفيذ التعليمات التي تطلقها القيادة المركزية للحركة بشكل دقيق ومنظم، ومنها ما يتعلق بأنواع الصواريخ الذي تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية، وموعدها وحتى تحديد مواقع الكمائن بدقة وهو ما يشير إلى التنظيم والانضباط رغم مرور 7 أشهر كاملة على الحرب، وفق ما أشار موقع قناة القاهرة الإخبارية.

وقال ألون بن دافيد المحلل العسكري في قناة 13 العبرية، إن المعارك التي تدور في جباليا، وتواجه الجنود بمقاومة شرسة، تسبب في جعل الجنود الإسرائيليين في حالة خوف وإرهاق دائم، ما أدى إلى ارتكاب أخطاء فادحة، تسببت في سقوط الكثير من الجنود بـ «نيران صديقة».

وانتقد اللواء إسرائيل زيف رئيس سابق لشعبة العمليات في جيش الاحتلال، غياب الخطة الاستراتيجية والأهداف الواضحة داخل العملية العسكرية قي القطاع، وهو ما أدى إلىلعودة الجنود إلى نفس المناطق التي سبق استهدافها في القطاع، مؤكدًا أن تلك الحرب «بلا استراتيجية».

الاستخبارات الأمريكية تصدم نتنياهو

وأكد التقرير الجديد للاستخبارات الأمريكية، أنه على الأقل 65% من أنفاق الفصائل الفلسطينية لا تزال تعمل بكامل قوتها، والحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، لم تحقق أي أهداف عسكرية من المعلنة.

وأضاف التقرير أن إدارة البيت الأبيض أصبحت قلقه من قدرات الفصائل على الصمود خلال الحرب وقدرتهم على تنظيم صفوفهم على الرغم من القصف والتوغل البري المستمر منذ أكثر من 7 أشهر.

وتابع أن الولايات المتحدة أصبحت تنتقد بشكل علني الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة، بعد أن كانت تلك الأمور تناقش في الغرف المغلقة، مضيفًا أن واشنطن كانت تحاول دفع إسرائيل لتغير الطريقة التي تشن بها الحرب على غزة، لكن بسبب رفضهم شعرت أمريكا بالإحباط، ما أدى لتوسيع الفجوة بين واشنطن وتل أبيب.