حقيقة احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ4 مجندات إسرائيليات: هل ظهرن بفيديو للرقص؟

رغم مرور نحو 3 أشهر على اندلاع الأحداث في غزة؛ إلا أنَّ مقطع قصير يظهر مجندات إسرائيليات وهنّ يرقصنّ استفز العديد من النشطاء في ظل ما يحدث داخل قطاع غزة؛ ليتكهن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنَّ هؤلاء المجندات حاليًا في قبضة الفصائل الفلسطينية وذلك بالاعتماد على مقطع فيديو قصير كانت نشرته «حماس» بوقت سابق، لعدد من المحتجزين الإسرائيليين.

حقيقة احتجاز 4 مجندات إسرائيليات

وفي حقيقة الأمر، فالمقطع الخاص بالمحتجزات الإسرائيليات والذي نشرته الفصائل الفلسطينية في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر لم تخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي وتؤكّد أنهنّ بالفعل اللاتي ظهرنّ من قبل بمقطع فيديو راقص، لكن بحسب المعلومات المتداولة بالصحف الإسرائيلية إن من بين المحتجزات كانت ليري ألباج، البالغة من العمر 18 عامًا، والتي كانت مجندة بجيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب تصريحات أسرتها والتي قالت إنه قد جرى احتجازها من قاعدة ناحال عوز العسكرية.

وقد تطابق شكل «ليري» وهي محتجزة بنفس المقطع المتداول والذي ظهرت ترقص خلاله رفقة 4 مجندات آخريات؛ لتداول صورتها بقوة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

معلومات عن المحتجزات الـ4

و«ليري» قد ظهرت ضمن أربعة محتجزات مصطفات أمام الحائط في فيديو بثته الفصائل الفلسطينية، وكان برفقتها كل من كارينا أريف والتي أيضًا تعد مجندة بين صفوف الاحتلال الإسرائيلي ودانييلا جيلبوا وأغام بيرغر، وهي أيضًا مجندة إسرائيلية؟

وأكّدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنَّه تمّ احتجاز الـ4 فتيات اللواتي ظهرن بفيديو للفصائل الفلسطينية من قاعدة ناحال عوز العسكرية، تلك التي ضمت عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ذولا نفس الجنديات من قوات الاحتلال في مقطعين:



- الاول وهم يرقصون ويصورون تيك توك

- الثاني وهم اسيرات pic.twitter.com/K37mZjbB6w — MOATH معاذ (@M0ATH) January 9, 2024

وقبل يومين، خرج تقرير من صحيفة «ديلي ميل» البريطانية يكشف تصريحات من أسر المحتجزات الـ4 وسط مخاوف من أن تنسى دولة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنهن وقبول شروط الفصائل الفلسطينية.