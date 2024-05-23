خبير سياسي: مصر تواجه ادعاءات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية منذ «7 أكتوبر»

قال الدكتور أحمد سيد، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ مصر تواجه ادعاءات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية منذ «7 أكتوبر»، لأن حكومة الحرب الإسرائيلية كانت تريد أن تتخذ من 7 أكتوبر ذريعة لتصفية القضية الفلسطينية عبر استراتيجية الجحيم، وبالتالي إنهاء ما يسمى المسألة الفلسطينية.

وخلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أضاف الخبير أنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يريد تقويض أي مقومات للقضية الفلسطينية، ولكن الجانب المصري كان حائط صد ضد مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق العمل على تحويل قطاع غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه.

وأشار إلى أن مصر أدركت منذ اليوم الأول أن إسرائيل تجاوزت مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى سياسة الانتقام الجماعي، ومصر وضعت خطوطا حمراء، ورفضت تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري، مشددًا على أن هذا الموقف المصري الصلب يفسر الافتراءات المتكررة منذ السابع من أكتوبر.