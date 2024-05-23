مصر وتونس تبحثان تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، إذ أكدت الوزيرتان أهمية العلاقات الثنائية بين مصر وتونس، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود التي تبذلها مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العمل المشترك ودعم خطط التنمية في مصر.

كما ناقشت الوزيرتان آليات تمكين القطاع الخاص ودعم إجراءات الدولة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

منظومة إلكترونية لإدارة بيانات مشروعات التمويل التنموي الميسر

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، التي تضمن إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات التنموية على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية.

وأكدت أهمية اللجنة المشتركة المصرية التونسية كآلية تنسيق التعاون بين البلدين الشقيقين، كما رحبت برئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقشت محاور التعاون المشترك مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الصندوق، وبحثت الوزيرة تعزيز آليات الدعم الفني مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية في العديد من المجالات، خصوصًا في إطار تنفيذ الحكومة برنامج نُوَفّي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية تلك المشروعات التي من شأنها زيادة جهود تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المناخية، كما ناقشت مع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية زيادة الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص من خلال إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني.

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية نحو 1.5 مليار دولار، عززت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.