«تعليم الإسماعيلية»: أعمال الكنترول تسير بشكل منتظم منذ بدء امتحانات الإعدادية

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن أعمال الكنترول تسير بشكل مستمر منذ بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف «بحيري»، خلال تفقده امتحانات اليوم الخميس، آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، أنه يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول، مشيرا إلى أن إعلان نتائج الامتحان سيكون فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، واعتمادها من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأكد أنه وجه بمراعاة الدقة والحرص في رصد الدرجات، مشيرا إلى أن 28 ألفا طالب وطالبة أدوا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في 167 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة.

بحيري: لم نتلق شكاوى من الامتحانات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن غرف العمليات لم تتلق أية شكاوى خلال امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أنه كان يتابع عملية تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية ومراكز التوزيع بالإدارات التعليمية.