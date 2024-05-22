إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء على مساحة 5 آلاف متر في الإسماعيلية

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن حملة مكبرة لإزالة التعديات واستعادة أراضي الدولة تمكنت اليوم من استعادة قطعتي أرض على مساحة أكثر من 5 آلاف متر مربع.

وأضاف «بشارة»، في بيان، أنه تم تنفيذ حالتي إزالة لأبنية مخالفة بقطعتي أرض أملاك دولة، تضمنت إزالة فورية لسور وأبنية على قطعة أرض أملاك دولة (بدون ترخيص) على مساحة 3819 مترا مربعا بنطاق قرية فنارة.

كما نجحت حملة أخرى في إزالة فورية لسور على قطعة أرض أملاك دولة، على مساحة 1300 متر مربع بمنطقة السساتر التابعة لقرية فنارة.

«بشارة» يوجه بإزالة أي تعديات بشكل فوري

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه وجه جميع الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكد «بشارة»، ضرورة تنفيذ الإزالة بالكامل للمبنى، وليس جزءًا منه، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، فيما أشار إلى أن جميع الوحدات تكثف من حملات الإزالة بشكل يومي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق جميع المراكز والقرى.