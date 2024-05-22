حصر الشوارع المتميزة بالإسماعيلية لاستغلالها في الإعلانات

قال اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إنه سيجري حصر الشوارع الرئيسية ذات المواقع المتميزة في كل مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة، من أجل دراسة طرح حق استغلال الشوارع لطرحها بالمزايدة العلنية العامة لإقامة إعلانات بها.

وأضاف أنيس، خلال اجتماع اليوم بديوان محافظة الإسماعيلية، أنه يجري العمل على تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

وعقد أنيس اجتماعًا اليوم الأربعاء بحضور قائد المرور، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مديري عموم الشؤون القانونية والحسابات الخاصة والتخطيط العمراني لمناقشة أماكن وضع الإعلانات بالشوارع الرئيسية بالإسماعيلية؛ من أجل زيادة موارد المحافظة من الإعلانات وكيفية الاستفادة منها.

كما بحث أنيس خلال الاجتماع، متابعة طلبات المواطنين وتطبيق قانون التصالح الجديد بالمراكز التكنولوجية، في الإسماعيلية وبحث آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة.

كما ناقش أنيس منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للتصدي لأي تعديات يتم رصدها في المهد سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء.