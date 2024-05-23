خسائر بـ8 ملايين دولار.. أهالي جنين يتفقدون آثار العدوان الإسرائيلي على المدينة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إنه بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها، تفقد الأهالي آثار العدوان الذي استمر ليومين كاملين، دون إمدادات، مشيرة إلى أن خسائر البنية التحتية قدرها رئيس البلدية بـ30 مليون شيكل أي 8 ملايين دولار.

استشهاد 4 أطفال

وأضافت السلامين، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال نشرت الرعب والإرهاب للفلسطينيين، سواء الصغار أو الكبار، وفي اليوم الأول للعدوان على مخيم ومدينة جنين استشهد استشهد 4 أطفال، من بين 12 فردا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تشييع جثامين الشهداء ظهر اليوم، سواء في المدينة ومخيم جنين، وذلك مقبرة الشهداء بالمدينة.