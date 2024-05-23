«كان نفسه يلعب في الأهلي».. حكاية مهاجم فلسطيني قتله الاحتلال واغتال حلمه

أحلام تتلاشى وأهداف تحولت إلى رماد متسخ بالدماء تحت ركام البيوت التي قصفها الاحتلال، لينهي بها طموحا وحلما اقترب تحقيقه، وحياة شاب لم يبلغ من العمر سوى 17 عامًا، كان يتمنى أن يقود هجوم المنتخب الفلسطيني مستقبلا، قبل أن يرحل رفقة والده بعد تعرضهما لقصف الاحتلال الإسرائيلي.

مع بداية حرب الاحتلال على غزة، وتوقف الدوري الفلسطيني وتدريبات النوادي، ترك اللاعب حسام جنيد، مهاجم نادي بيت حانون بالدوري الفلسطيني، بيته الموجود بشمال القطاع، نازحا رفقة أسرته، بعد أن قصف الاحتلال بيته بالطائرات، لكن النزوح لم يكن كافيا للنجاة بحياته.

صديق «حسام» يروي تفاصيل وفاته

محمود سلمي، صديق «حسام» وزميله بنادي بيت حانون الرياضي، يروي لـ«الوطن»، حكاية استشهاد أصغر لاعب بالفريق الأول، وأحد أصغر لاعبي الدوري الفلسطيني، مؤكدًا أن الشاب مواليد 2006، وبدأ تصعيده للفريق الأول آخر موسم، مضيفًا: «كان سنه صغير ونادرا ما تلاقي حدا بيتمرن وهو عمره 17 سنة مع الفريق الأول وبيشارك معهم بالمباريات وبيسجل أهداف».

حلم اللعب للأهلي المصري

«أكتر شخص خجول وعنده أدب وأخلاق ومحبوب كتير، وأفضل مثال للأخلاق والأدب والله، كان مستقبل أفضل مهاجم فلسطيني و نفسه بصراحة يلعب لنادي مصري جماهيري، والأهلي المصري كان حلما بالنسبة له»، هكذا تحدث «سلمي» عن حلم صديقه باللعب للنادي الأهلي الذي يعشقه منذ صغره، مشيرًا إلى أن الناشئ الصغير كان متوقعًا له مسيرة كروية كبيرة، نظرًا لحجم موهبته.

اختفاء قصة اللاعب مع انقطاع الإنترنت

المفاجأة في قصة ناشئ بيت حانون حسام جنيد، أنه رحل في ديسمبر 2023، بعد شهرين فقط من بداية الحرب، لكن قصته دفنت بين الأحداث، خاصة مع انقطاع شبكة الإنترنت في تلك الأوقات.