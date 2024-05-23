لدى مواليد برج الأسد بعض الصفات المميزة، أهما طيبة القلب، والتسامح، والقدرة على تحمل المسؤولية بما لديهم من صفت مشتقة من برجهم.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 24-5-2024 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني، يجب عليك أن تنهض من الكسل الذي قد يصيبك بين الحين والآخر، ومن الأفضل أن تبتعد عن مسببات الكسل أثناء قضاء المهام المطلوبة منك.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 24-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحك الخبراء أن تحسن اختيار شريك حياتك، وخاصة إذا وجدت نفسك في حاجة إلى شريك، ولذا فمن الأفضل أن تبتعد عن الدخول في أي علاقة بسبب التأثير الكبير للعاطفة الذي يغلب الجانب العقلاني عندك.