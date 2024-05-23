حظك اليوم برج الجدي الخميس 23-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. كن لطيفا مع نفسك

يشتهر مواليد برج الجدى كما يقول الخبراء، بالشخصية الجادة الملتزمة، فقليلا ما يعرف المزاحُ طريقه إليهم، خاصة أثناء العمل، ولا حتى فى الحياة الشخصية غالب الأحيان، وتكملة لذلك الالتزام لا يحبون خرق القوانين والقواعد.

وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجدي الخميس 23-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 23-5-2024 على الصعيد المهني

كن لطيفًا مع نفسك، واختلِ بها بعض الوقت، ثم فكر فى مسار العمل وخطط وتصرف وفقا لذلك.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 23-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، إذا وجدت شريك حياتك يتصرف بشكل أكثر عدوانية من المعتاد، فلا تتعصب عليه، بل التزم الهدوء، وحاول أن تتفهم مشاكله وتعمل على حلها، فذلك من شأنه أن يجعل علاقتكما أكثر فعالية في المستقبل.