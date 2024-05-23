ظهور مفاجئ لوالدة الشهيد يوسف «أبو شعر كيرلي».. ماذا حدث لها؟ (فيديو)

رغم من مرور 7 أشهر على بداية الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستشهاد الآلاف برصاص الاحتلال، إلا أن كلمات وداع الأطفال، شهداء الجنة، لم تمر مرور الكرام.

«يوسف أبيضاني وشعره كيرلي وحلو».. كلمات أذابت قول كل من وقعت أمامه، نطقت بها السيدة «روان» والدة أحد الأطفال الشهداء، بعدما قتله الاحتلال، وهي تبحث عن فلذة كبدها، بين الضحايا في المصابين في المستشفى الذي يعمل بها والده، الطبيب محمد حميد أبو موسى، قبل أن يفاجأ الزوجان باستشهاد طفلهما، ليرتقي «يوسف» شهيدًا، وتبقى الأم المكلومة، تعيش على ذكراه، قبل أن يستهدفها الاحتلال مُجددًا، ويزيد من جراحها جرحًا، عقب اعتقال زوجها الطبيب، لتصبح وحيدة وسط أطفالها تنزح من خيمة لأخرى، ومن مستشفى لمستشفى.

ظهور مفاجئ لوالدة الشهيد يوسف «بشعر كيرلي».. ماذا حدث لها؟

وخلال الساعات الماضية، ظهرت روان حسن، والدة الطفل يوسف مُجددًا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تكشف عن ذكرى سعيدة، باتت تؤلمها اليوم، بعدما ذكرها هاتفها بمقطع مصور لطفلها الشهيد وزوجها المُعتقل، وكيف تبدلت أحوالهم للأسوأ، وكيف أصبحت الكواليس تراودها.

ونشرت «روان» مقطع فيديو لأطفالها ومن بينهم «يوسف»، وزوجها، مدونة: «الجوال بيذكرني في نفس اليوم كنا بالبيت ومحمد وجوري وحميد ويوسف بحضني.. كنا مجتمعين على طاولة ومحمد بيلعب معاهم وبيعلم يوسف أشياء وكلمات جديدة».

والدة الطفل يوسف تنشر فيديو له وأشقائه

وتابعت السيدة بنبرات حسرة: «شفتو كيف رفع راسه وتطلع عليا وكلنت عيونه بتلمع من الحب والسعادة الراحة والأمان، واليوم يوسف ضمّ جسمه القبر يالله ماتخيلت بيوم من الأيام ادفن ابني أو اتركه لوحده.. ومحمد غريب بمكان مو مكانه أكيد لا راحة ولا أمان.. صرت أخاف من بكرة، ما أحب أنام من الكوابيس الي بتيجيني بتاخد راحتي مني».

وأضافت الأم المكلومة: «الدنيا والله ما بتسوى وجع الفقد والقهر والانتظار صعب كتير كتير، الحمد لله على كل شي صار أكيد الخير موجود بالقدر المكتوب، اللهّم اجعلنا ممن حمدك شكرًا فاكرمته، وعبدكَ حبًا فجزيته ، وتوكل عليكَ يقينًا فيسرت دربه ورحمته، زوجي غيابك كسرني».

وكانت روان حسن، والدة الطفل الفلسطيني يوسف، كشفت عن اعتقال زوجها الطبيب محمد حميد أبو موسى، طبيب الأشعة الفلسطيني، في فبراير الماضي، وهو يؤدي عمله، إذ دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي واخذته قسرًا بالقوة من داخل مجمع ناصر الطبي، بعد أن أشار إليه أحد الجنود الإسرائيليين.