خالة الطفل يوسف عن لحظة معرفة استشهاده: «بقيت أقول يا رب ما يكون أشلاء»

قالت رواء حسن خالة الطفل الفلسطيني الشهيد يوسف أبو موسى، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، إنه عندما علمت نبأ استشهاده تمنت أن يكون ذلك حلمًَا وليس حقيقة، لأنها لم تكن تصدق ما يحدث حولها.

يا ريته حلم

وأضافت خالة الطفل يوسف خلال لقائها ببرنامج « مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق على قناة « DMC» والدموع تملأ عينيها: «بقول يا ريته حلم، يارب اللى إحنا فيه يكون حلم، يارب يكون حلم».

يا رب ما يكون أشلاء

وتابعت خالة الطفل يوسف: «إحنا هنا بنموت ونعيش في اليوم مليون مرة، مع كل خبر ومع كل قصف ومع كل دمار، إحنا فعلا اتدمرنا، وبقيت أقول يا رب يوسف ما يكون أشلاء، إحنا مكناش عايزين أن العالم كله يتكلم عنه، كنا عايزين يفضل عايش، هو عايش في قلبنا وروحنا بس غير لما تمسكه وتلمسه وتحضنه».