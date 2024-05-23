افتتاح ملتقى شباب المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالإسماعيلية

افتتحت الدكتورة سها الجندي وزيرة الهجرة، ظهر اليوم الخميس، ملتقى اتحاد شباب المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي، وذلك بنزل الشباب بالإسماعيلية.

ويبحث المتلقى محاور مكافحة الهجرة غير الشرعية، والبرنامج الرئاسي «مركب النجاة»، والإعلان عن مراكز التدريب لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الدولي، والاتفاقيات الموقعة مع دول العالم.

تأهيل الشباب المصري لسوق العمل

كما يتناول الملتقى جهود وزارة الشباب والرياضة في تأهيل الشباب المصري داخل مراكز الشباب، وطرق مكافحة الهجرة غير الشرعية في الفترة المقبلة.

ويحضر الملتقى الدكتورة سها الجندي وزيرة الهجرة، والدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتور محد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، وغيداء مصطفى مدير عام الهيئات الشبابية، وأشرف عثمان رئيس جمعية «بيوت الشباب».

ومن المقرر أن يخرج الملتقي بعدد من التوصيات التي سيتم مناقشتها في وزارة الهجرة واتحاد شباب المصريين بالخارج، للعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية.