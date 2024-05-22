وزيرة الهجرة تعرض مشروع موازنة الوزارة لعام 2024-2025 أمام «النواب»

شاركت الدكتورة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الهجرة خطة عمل الوزارة خلال العام المالي الجديد، والتي تركز على تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، ودمجهم في جهود التنمية، وتوفير فرص عمل لهم، ودعم مبادرات مراكب النجاة واتكلم عربي.

تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج

ولفتت إلى تُولي الوزيرة أهمية كبيرة للتواصل مع المصريين في الخارج، والتعرف على احتياجاتهم ورغباتهم، وتعمل على توفير آليات جديدة للتواصل، مثل إطلاق أول تطبيق إلكتروني يضم كافة الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، إذ تسعى الوزيرة لدمج المصريين بالخارج في جهود التنمية، من خلال توفير فرص عمل لهم، وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، ودعم مشروعاتهم.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للمصريين بالخارج، من خلال التعاون مع الدول المختلفة، وتدريب الشباب على المهارات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب دعم مبادرة مراكب النجاة إذ تُواصل العمل على دعم مبادرة مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير بدائل آمنة للشباب.

وتابعت: نواصل العمل على دعم مبادرة اتكلم عربي لتعريف أبناء المصريين بالخارج بتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم وهويتهم، إلى جانب إنشاء صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج لتوفير الدعم للمصريين الذين يواجهون ظروفًا صعبة في الخارج.

لجنة العلاقات الخارجية توافق على مشروع موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025

وأثنت لجنة العلاقات الخارجية على جهود وزارة الهجرة، مشددة على أهمية دعمها لتحقيق أهدافها في خدمة المصريين بالخارج، كما وافقت اللجنة على مشروع موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025، مع التوصية بزيادة بعض بنود الموازنة لدعم مشروعات الوزارة.