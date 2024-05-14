وزيرة الهجرة: مصر ملتقى الأديان وقِبلة المحبة والتسامح

قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أوفدت اللواء محمد برغوت، مساعد الوزيرة لشؤون المقر، للمشاركة في احتفال كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما، بمناسبة الذكرى 70 لتكريسها، تلبية لدعوة المونسينيور بولس ساتي خور أسقف إيبارشية القاهرة الكلدانية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن القداس أقيم بمشاركة البطريرك إبراهيم إسحاق الكلي الطوبي، والمطران نيكولاس تيڤينان، ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة والراهبات، كما شارك في القداس مندوبو رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وعدد من السفراء لعدة دول ومجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تعايش الجاليات والجنسيات على أرض مصر

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن مصر كانت وستظل ملتقى الأديان وقبلة المحبة والتسامح، لذلك تعايشت على أرضها مختلف الجاليات والجنسيات، ومارست شعائرها الدينية بكل محبة.

وهنأت وزيرة الهجرة نيافة الخور أسقف بولس ساتي المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنية لأبناء الطائفة الكلدانية وشعب الكاتدرائية الكلدانية، السعادة والبهجة في هذا اليوم المميز.