حزب الاتحاد: نشر الأكاذيب يؤكد فشل الاحتلال.. ومصر صمام أمان القضية الفلسطينية

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنّ مصر صمام أمان القضية الفلسطينية، وتتحرك منذ بداية العدوان، من أجل رفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين، لافتًا إلى أنّ الدولة المصرية تحركت في ظل ظروف معقدة، في حل كثير من الأزمات التي نتجت من العدوان الإسرائيلي على أهل قطاع غزة.

محاولات إسرائيل الفاشلة في لم الشمل الداخلي

وأضاف «صقر»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من الطبيعي أن وكالات الأنباء الإسرائيلية والمواقع الإخبارية، تتعمد نشر الأكاذيب غير صحيحة، لصرف النظر عن التخبط في الداخل الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل فشلت في لم الشمل الداخلي والحرب والقضاء على حماس والأنفاق وإنهاء ملف الأسرى، وكل ذلك نتج عنه المزيد من الضغط العالمي على إسرائيل بشأن العدوان على قطاع غزة.

ترويج الأكاذيب عبر وسائل الإعلام

وأردف: «كل سلسة الفشل التي حدثت تجاه العدو الإسرائيلي، وجهته بشكل تلقائي نحو الإشاعات والأكاذيب من خلال وسائل الإعلام، سواء الداخلية أو وسائل إعلام خارجية ذات صلة بدولة الاحتلال، وهذا ما يؤكد فشل الكيان الصهيوني المحتل، وأيضًا نجاح مصر في الفترة الأخيرة على كل المستويات».