طرح البوستر الرسمي لفيلم «جوازة توكسيك»

طرحت الشركة المُنتجة لفيلم «جوازة توكسيك»، البوستر الرسمي للفيلم، استعدادًا لعرضه يوم 3 يوليو المقبل.

وظهر على البوستر الرسمي للفيلم، بيومي فؤاد وليلى علوي ومحمد أنور وملك قورة، وفي الخلف هيدي كرم وتامر هجرس والراقصة جوهرة.

فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، يحمل توقيع المخرج محمود كريم، ومن المقرر طرحه في دور العرض يوم 3 يوليو المقبل.

قصة فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي حول «كريم» و«فريدة» اللذان يريدان الزواج، فتتصادم العائلات مع بعضها، فتكون عائلة «كريم» محافظة، ووالديه لا يوافقان على خلفية «فريدة» الليبرالية المتحررة، فيلجأ كلا منها إلى سلسلة من الحيل، والمقالب الكوميدية والمضحكة لإيقاف الزفاف.