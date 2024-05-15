ملك قورة تعلن الانتهاء من تصوير فيلم جوازة توكسيك.. «فركش مبروك علينا»

أعلنت الممثلة الشابة ملك قورة الانتهاء من تصوير فيلم جوازة توكسيك اليوم من خلال خاصية «ستوري» على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

شاركت الممثلة ملك قورة متابعيها على«إنستجرام» فيديو على «ستوري» من كواليس انتهاء تصوير فيلم جوازة توكسيك، مع تعليق مكتوب على الفيديو محتواه «فركش جوازة توكسيك، مبروك علينا كلنا».

أبطال فيلم جوازة توكسيك

ويعتبر فيلم جوازة توكسيك من بطولة الفنانة ليلى علوي وبيومي فؤاد وهيدي كرم ومحمد أنور وملك قورة وتامر هجرس، كما أنه من تأليف لؤي السيد ويحمل توقيع المخرج محمود كريم، ومن المقرر طرحه في دور العرض يوم 16 من شهر يونيو لعام 2024.

قصة فيلم جوازة توكسيك

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول «كريم» و«فريدة» اللذان يريدان الزواج، فتتصادم العائلات مع بعضها البعض، فتكون عائلة «كريم» محافظة ووالديه لا يوافقان على خلفية «فريدة» الليبرالية المتحررة، فيلجأ كلا منها إلى سلسلة من الحيل والمقالب الكوميدية والمضحكة لإيقاف الزفاف.