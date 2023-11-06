محمد أنور ينضم لفيلم «جوازة توكسيك» من بطولة ليلى علوي

يعيش الفنان محمد أنور، حالة من الانتعاشة الفنية، خلال الفترة الحالية، إذ تعاقد على أكثر من عمل سينمائي، ومن المقرر أن يبدأ تصويرها، لطرحها في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

فيلم «جوازة توكسيك»

وتعاقد محمد أنور مؤخرا، على المشاركة في بطولة فيلم «جوازة توكسيك»، بجانب الفنانة ليلي علوي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره الشهر المقبل.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، ابرزهم بيومي فؤاد، محمد سلام، مصطفي غريب، نانسي صلاح.

نجاح محمد أنور في السينما مؤخرا

وحقق محمد أنور نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مشاركته في بطولة فيلم «مستر أكس»، والتي تدور أحداثه حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، لكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أوس أوس، رحاب الجمل، محمد أنور، محمود حافظ، عمرو يوسف، مصطفي خاطر، أكرم حسني، علاء مرسي.