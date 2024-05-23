تأهل طلاب شريعة وقانون الأزهر للتصفيات النهائية بمسابقة نوريمبرج في ألمانيا

استطاع فريق طلابي من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، قسم اللغة الإنجليزية، أن يتأهل إلى مرحلة المرافعات الشفهية في مسابقة نوريمبرج الدولية المُقامة في ألمانيا في مجال القانون الجنائي الدولي، صرح بذلك الدكتور عطا السنباطي، عميد الكلية، وذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف، وبرئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وتمكن فريق جامعة الأزهر المشارك في المسابقة من المرور بمرحلتين: الأولى: خطاب التحفيز «Motivation letter»، والثانية: مرحلة كتابة المذكرات «Written phase» وكلا المرحلتين كانتا على المستوى الدولي.

المرافعات الشفهيّة

وأوضح عميد الكلية، في بيان، أن الاشتراك في المسابقة مر برحلة طويلة بدأت منذ شهر 11 عام 2023؛ حين استطاع فريق جامعة الأزهر أن يصعد إلىٰ المرحلة الثالثة، وهي مرحلة المرافعات الشفهيّة المنعقدة بألمانيا في الفترة ما بين 24-27 يوليو 2024، وذلك بعد اختياره ضمن أفضل 40 جامعة على مستوى العالم، تأهلت إلى تلك المرحلة من بين أكثر من 140 جامعة من 77 دولة.

وأعلن عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، أن المذكرات القانونية التي قدمها أعضاء الفريق حصدت تقييمًا متقدمًا، جعلها تحتل المركز الحادي عشر، ضمن أفضل مذكرات قانونية على مستوى العالم، وتكون جامعة الأزهر بذلك هي الفريق العربي والمصري الوحيد، الذي حقق هذا الإنجاز إضافة إلى 3 جامعات إفريقية.

تميّز الجامعة في جميع المجالات

وبيَّن عميد الكلية أن هذه المسابقة تُقام باللغة الإنجليزية، وهو ما يعكس ريادة طلاب جامعة الأزهر، ويُثبت تميّز الجامعة في جميع المجالات، وأن رسالتها رسالة عالمية، وتستطيع أن تتنافس وبقوة مع كل الجامعات، وأن طلابها وخريجيها هم من بين الأفضل في العالم متىٰ سنحت الفرصة لهم، بجانب هذا فأنّ ذلك التمثيل القانوني المشرف لطلاب جامعة الأزهر يعزز ثقة العالم في هؤلاء الطلاب المتميزين؛ لحملهم ورفعهم لواء الأزهر الشريف جامعًا وجامعة في قلب قارة أوروبا وفي دولة ألمانيا.