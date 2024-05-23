ليلى عبداللطيف تفاجئ العالم بتوقعات عيد الأضحى.. وتحذر من هذا الأمر

حالة من الجدل أثارتها خبيرة الفلك ليلى عبداللطيف، خلال الفترة الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، توقعات منسوبة لها، حول كوارث طبيعية وانتشار العديد من الأوبئة والفيروسات مع قدوم عيد الأضحى.

ومع تحذيرات الصحة العالمية من انتشار بعض الفيروسات، عادوت تصريحات ليلى عبداللطيف من جديد تتصدر محركات البحث.

ليلى عبداللطيف تفاجئ الجميع

ومنذ ساعات خرجت ليلى عبداللطيف، عبر قناتها على «يوتيوب» تتحدث عن توقعاتها، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن التوقعات التي لم تتفوه بها صوتًا وصورة، قائلة: «أنا بحكي مع الناس صوت وصورة، ولازم لما حد يتصل بيا يتأكد إن أنا اللي بكلمه بصورتي وصوتي».

ليلى عبداللطيف تفاجئ العالم بتوقعات عيد الأضحى.. احذروا هذا الأمر

وحذرت ليلة عبداللطيف خلال المقطع، من انتشار بعض الكلام على لسانها بشأن حدوث جائحة في العيد، وطالبت الجميع بعدم تصديق هذا الكلام.

بينما زفت خبيرة الأبراج بشرى سارة، قائلة: «الحج هيمر بسلام على الحجاج، والعيد هيمر بسلام وأمان على العالم بدون مشكلات أو كوارث أو أمراض».

ليلى عبداللطيف تفاجئ جماهير الأهلي

الجدير بالذكر إن خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، وعلم الفلك، أكدت في تصريح خاص لـ «الوطن» إنّ ما تردد على لسانها بشأن توقعاتها بخسارة النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غير صحيح، وعار تماما عن الصحة.