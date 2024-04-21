ليلى عبداللطيف تفاجئ الأهلي في أفريقيا بعد تحقق توقعها.. ماذا حدث؟ | عاجل

تستمر توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف في التحقق يوما بعد الآخر، إذ اشتهرت خلال السنوات الماضية بتحول توقعاتها إلى حقيقة، وآخرها توقعاتها بشأن دوري أبطال أفريقيا، الذي حجز الأهلي به مقعدا في نصف نهائي البطولة، باحثا عن التأهل للمباراة النهائية في طريقه لحصد النجمة القارية الـ12 في تاريخه.

«مفاجأة مدوية»، هكذا وصفت ليلى عبد اللطيف منذ أيام ما سيحدث على ملعب الملعب الأوليمبي حمادي العقربي، معقل الترجي التونسي، بعدما كشفت عن تحقيق الأخير نتيجة إيجابية على حساب صن داونز الجنوب أفريقي ووضع قدما في المباراة النهائية، بصفته مرشحا قويا لمواجهة الأهلي في النهائي، حال نجاح الأخير في التأهل على حساب مازيمبي الكونغولي.

تحقق توقع ليلى عبد اللطيف بعد فوز الترجي على صن داونز.. منافس الأهلي المحتمل في النهائي

ليلى عبد اللطيف التي توقعت تحقيق الترجي التونسي مفاجأة بإقصاء صن داونز الجنوب أفريقي، بات على بعد 90 دقيقة من التأهل للمباراة النهائية، وذلك بعدما نجح في حسم مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين أمس السبت، بهدفٍ نظيف، ليصبح قريبا من النهائي حال خروجه بنتيجة إيجابية في مواجهة الإياب المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري.

الأهلي يقترب من نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام مازيمبي

الأهلي أيضا بات قريبا من المباراة النهائية، بعدما عاد من الكونغو وفي جعبته تعادلا سلبيا أمام مازيمبي، حيث أن فوزه بأي نتيجة في القاهرة يمنحه بطاقة العبور إلى النهائي القاري، وفرصة للحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم المنقضي.