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ليلى عبداللطيف: لم أتوقع خسارة الأهلي أمام الترجي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:16 م | الإثنين 20 مايو 2024
ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف

قالت ليلى عبداللطيف خبيرة الأبراج وعلم الفلك، إنّ ما تردد على لسانها بشأن توقعاتها بخسارة النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا غير صحيح وعار تماما عن الصحة.

وأكدت ليلى عبداللطيف لـ«الوطن»، أنّ التصريحات المذكورة في وسائل الإعلام التونسية مُفبركة، متسائلة: «إن كانت التصريحات حقيقية فأين الفيديو الذي ذكرت فيه هذه التصريحات؟».

وتابعت خبيرة الأبراج، أنّها تفاجأت بنشر التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متوقعة أن يحقق النادي الأهلي إنجازات كبيرة وبطولات محلية ودولية.

وطالبت ليلى عبد اللطيف، بتحري الدقة في نقل أخبارها، وعدم الجري وراء الشائعات المغرضة.

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