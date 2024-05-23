«الأعلى للأمن السيبراني»: هدفنا الاستفادة من التكنولوجيا بشكل آمن

كشف أحمد عبد الحافظ، رئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني، أهم القضايا والتحديات التي جرى استعراضها خلال جلسات «قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني».

جلسات قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني

وقال «عبد الحافظ» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية دينا عصمت، إنّ الفرد هو الحلقة الأضعف في سلسلة التأمين السيبراني، فنحن لدينا 3 عناصر لتحقيقه، من خلال توفير تكنولوجيا متقدمة لحماية البينة التحتية الحرجة، ووضع معايير وأسس لتنفيذها، مشددًا على أنّ التكنولوجيا بدون وعي الفرد، ليس لها أهمية ولا نقدر نحقق أعلى مستويات التنمية.

وأعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في نسخة المؤتمر، لافتًا إلى أنّ عدد حضور القمة كان كبيرا من قبل الشركات والطلبة والأفراد العاديين، مؤكدا أنّ الهدف الأساسي للأمن السيبراني، أن يكون متداولا ومعروفا عن الأفراد بشكل كبير، دون الخوف منه، مواصلا: «هدفنا في الآخر أننا نستفيد من التكنولوجيا بشكل آمن».

صعوبات مجال الأمن السيبراني

وأوضح أنه من ضمن الصعوبات التي نواجها في مجال الأمن السيبراني، عدم توافر الكفاءات العاملة الماهرة، مشيرا إلى أنه وفقا للإحصائيات العالمية، فهناك أكثر من 4 ملايين وظيفة شاغرة في مجال الأمن السيبراني، لافتا إلى أنّ الهدف من مبادرة «قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني»، التي أطلقها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، تأهيل الطلبة أثناء الدراسة في مجال الأمن السيبراني، حتى يكون مؤهلًا للعمل بعد التخرج فورا.