رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ورشة عمل عن «الأمن السيبراني» لتطوير مهارات الطلاب في جامعة بنها الأهلية

كتب:

حسن صالح
05:12 م | السبت 04 مايو 2024
فعاليات جامعة بنها الأهلية

فعاليات جامعة بنها الأهلية

نظمت جامعة بنها الأهلية ورشة عمل عن «الأمن السيبراني»، تحت رعاية الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، بهدف رفع كفاءة ومهارات طلاب كلية «علوم الحاسب»، بالجامعة بشأن مختلف التقنيات الحديثة في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات، كما تضمنت الورشة جوانب تطبيقية وعملية.

أهمية الأمن السيبراني

تناولت الندوة محاور مختلفة منها أهمية الأمن السيبراني، والتوعية بأخطر التهديدات، وكسر كلمة المرور، والتشفير وغيرها من الموضوعات.

وخلال الندوة حرص الدكتور أحمد طه مدير برامج كلية علوم الحاسب بالجامعة على تقديم كلمة للطلاب للتعريف بمختلف البرامج الدراسية بالكلية وكيفية اختيار البرنامج الدراسي الأنسب.

الأمن السبيراني أصبح أمرًا حيويا

أكد الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية أن الأمن السبيراني أصبح أمرًا حيويا في ظل تطور التكنولوجيا واعتمادنا المتزايد على الأنظمة الرقمية في حياتنا اليومية وفي جميع المجالات، مٌشيرًا إلى أن العالم يٌواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن السبيراني نظرًا للهجمات الإلكترونية والاختراقات السيبرانية وتهديدهم المستمر لأمان المؤسسات والأفراد.

وأضاف أن الجامعة مُلتزمة بتعزيز البحث العلمي وتطوير المعرفة، وتوعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بأهمية الأمن السبيراني وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتصدي لهذه التحديات مستكملًا أن الأمن السيبراني أصبح من أهم الموضوعات، حيث تستخدم الدول المٌختلفة أحدث التقنيات للمحافظة على اختراق بياناتها الإلكترونية، موضحًا أهمية هذه الندوة في التطوير المٌستمر للطلاب لاكتساب المعرفة والخبرة اللازمة في مجال الأمن السيبراني.

اقرأ المزيد:

جامعة بنها الأهلية تستقبل وفدا بريطانيا لبحث سبل التعاون المشترك

بدء المقابلات الشخصية للمرشحين لمناصب مديري البرامج في جامعة بنها الأهلية

جامعة بنها الأهلية: إنشاء مراكز ووحدات جديدة لدعم التنمية المستدامة

«سنة لولي».. جامعة بنها الأهلية تحتفل باليوم العالمي لصحة الفم

موعد وجدول امتحانات «الميدتيرم» في جامعة بنها الأهلية.. تنطلق 21 مارس

جامعة بنها الأهلية تتعاون مع «كيل» البريطانية لتدريس برنامج للطب التجديدي

جامعة بنها الأهلية تبحث التعاون العلمي والأكاديمي مع المجر

رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يتفقد المعرض الدولي للتعليم العالي

إقبال على جناح جامعة بنها الأهلية بمعرض «إيديوجيت»

جامعة بنها الأهلية تشارك في النسخة الـ14 من المعرض الدولي للتعليم
بقلم حسن صالح