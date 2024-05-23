بشرى لمرضى السل.. اكتشاف جديد ينقذ ملايين الأرواح من الموت

نجح علماء من جامعة الأورال الفيدرالية في ابتكار جزيء جديد يمثل طفرة هائلة في مكافحة مرض السل المقاوم للمضادات الحيوية، والذي يُشكل تحديًا صحيًا هائلًا يهدد حياة الملايين حول العالم، لا سيما وأن تطورات هذا المرض تقاوم المضادات الحيوية والعلاج الذي يحصل عليه المريض.

جزيء يوقف نمو البكتيريا المسببة لمرض السل

بحسب ما ورد على موقع «روسيا اليوم»، فقد أظهرت الدراسات المخبرية فعالية فائقة لهذا الجزيء، الذي ينتمي إلى فئة تريازولوبيريميدين، في وقف نمو البكتيريا المسببة لمرض السل، وبالإضافة إلى كفاءته في مكافحة المرض بشكل مباشر، فهو أيضًا يمكن استخدامه لعلاج الالتهابات المصاحبة التي يعاني منها مرضى السل، ما يعد إضافة نوعية لخيارات العلاج المتاحة، حسب ما أوضحه الباحثون القائمون على الدراسة.

وتعد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية المستخدمة تقليديًا، مثل الإيزونيازيد والريفامبيسين، عقبة رئيسية في علاج مرض السل، وتكمن ميزة الجزيء الجديد في احتوائه على بنية مشابهة للإيزونيازيد، مع خصائص إضافية تعزز من فعاليته في مكافحة البكتيريا.

خطوة هائلة نحو علاج السل

وأكد الدكتور غريغوري زيريانوف، كبير الباحثين في مختبر المواد الواعدة والأساليب الخضراء والتقنيات الحيوية في الجامعة، على أهمية هذا الاكتشاف، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة هائلة نحو إيجاد علاج فعال لمرض السل المقاوم لـ المضادات الحيوية، والذي يهدد حياة الملايين حول العالم.

ويعد مرض السل أحد أكثر الأمراض المعدية فتكًا، حيث يصيب سنويًا ما يقرب من 10 ملايين شخص حول العالم، ويودي بحياة 1.5 مليون شخص، وتزداد خطورة المرض مع ظهور سلالات مقاومة للمضادات الحيوية، ما يطيل مدة العلاج ويزيد من مضاعفاته؛ لذا يمثل هذا الاكتشاف الروسي الجديد شعاع أمل جديد لمرضى السل المقاوم للمضادات الحيوية، ويمهد الطريق لتطوير علاجات أكثر فعالية وأمانًا لمكافحة هذا المرض.