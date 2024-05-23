أحمد مبارك: هدم رموز المجتمع من استراتيجيات السوشيال ميديا في تزييف الوعي

حذّر أحمد مبارك، الإعلامي والسياسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من استراتيجيات مواقع التواصل الاجتماعي في تزييف الوعي، مثل: هدم رموز المجتمع التي تبدأ من قوته الشاملة في رمز رئيس الدولة، ثم كل رموز المجتمع، بداية من مسؤوليه حتى النخبة.

المواطن المدافع عن وطنه مستهدف

وأضاف مبارك، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه يتم استهداف أي وطني مؤثر حتى يكون عبرة لغيره، فإذا دافع عن بلده يكون مطالبا بالدفاع عن نفسه.

الجماعة تستهدف الفنانين الوطنيين

وتابع: «من قبل أحداث 2011، عمل الإخوان على تجريف النخبة الوطنية وصناعة نخبة مزيفة تؤيد مشروعها»، وعقب الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، قائلا: «في الوقت الحالي أي فنان يشارك في عمل وطني تستهدفه الجماعة باللجان الإلكترونية».