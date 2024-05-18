أحمد لاشين: إيران على علاقة وثيقة بجماعة الإخوان حتى وقتنا هذا

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، إن إيران على علاقة وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين، رغم الاختلاف المذهبي، مشيرا إلى أن طهران تزعم دائما أنها في حرب مقدسة.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن ملف العلاقة بين الإخوان بإيران رغم الاختلاف المذهبي، من الملفات التي كانت تتهرب منها الدولة الإيرانية.

جماعة الإخوان أول من هنأ الثورة الإيرانية بالنجاح

وأشار «لاشين» إلى أن أول من هنأ الثورة الإيرانية بالنجاح كانت جماعة الإخوان، والعكس، وظلت العلاقة قائمة بين الطرفين حتى وقتنا هذا.

ونوه أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، إلى أن كل المظاهرات التي تمت في الأردن شكلها الظاهري تدعم القضية الفلسطينية، لكن إذا نظرنا في العمق سنجد أنها مظاهرات للضغط على النظام الأردني.

وتابع: «جماعة الأخوان وثقت علاقتها مع السودان، خاصة بعد الأزمة الأخير».