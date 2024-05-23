لؤي الخطيب: الرأي الخاطئ يجب مواجهته بالمناقشة وليس بالهجوم

علّق لؤي الخطيب، الإعلامي وصانع المحتوى، على سؤال «لو أنا لدي رأي غلط في موضوع، هيُقابل بإيه؟»، قائلا إنه في محيط المجتمع المصري فهو سيُقابل بالمناقشة.

وأضاف الخطيب، خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، أن الرأي الخاطئ في بعض الأمور، سيُقابل من جهة الأشخاص خارج الدولة، أو من خرجوا عن الوطنية المصرية، بالخلاف والمهاجمة، موضحًا «الناس دول بيهاجموا، وده مش نقاش ولا يمكن أن ينتهي لشيء محترم أو مقنع».

وتابع: «أنا مش بقفل التعليقات الخاصة بالشتيمة لسبب أساسي، أن في ناس بتتابع الموضوع، وليسوا طرفًا في المناقشة، هو بيتابع عشان يشوف المناقشة هتوصل لفين، ولما بيلاقي حد بيتناقش معايا مناقشة موضوعية بيستفيد منها ويقتنع برأي أحد طرفي النقاش، لكن لما يلاقي حد بيشتم، بيعدي الكلام ويقول أن اللي بيشتم ده واحد بلا منطق، وده اللي بيعزز الفكرة المطروحة بشكل أكبر».