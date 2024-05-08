محمود مسلم: المفاوض المصري يحاول تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ ثمّة تفاصيل كثيرة في الاتفاق بين إسرائيل وحماس، فقد كان هناك خلاف في البداية حول أن إسرائيل تريد أن تراجع من ينتقلون من الجنوب إلى الشمال وأن لا يتحرك إلا كبار السن والأطفال والنساء فقط.

وأضاف مسلم، في لقاء عبر قناة «الحدث»: «ثمّة تفاصيل أخرى حول توقيتات منع الطيران، فحماس تريد ضمان عدم وجود مراقبة في أثناء الرهائن، وهناك تفاصيل أخرى والخلافات كثيرة، مثل عدد الرهائن والأسرى في الصفقة ونوعية الأسرى والرهائن، وهناك خلافات تسليم الرفات والأحياء، وهل يكون الرهائن الذين سيجرى تسليمهم من المدنيين فقط وكبار السن والنساء والأطفال، من سينتقل إلى العسكريين أيضا».

وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن هناك تفاصيل كثيرة يحاول المفاوض المصري تقريب وجهات النظر بين الطرفين فيها لإنهاء الأزمة، ولكن إسرائيل لا تتحرك إلا تحت ضغط أمريكي، بينما تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تخاطب الجالية اليهودية.