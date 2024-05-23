وزير الاتصالات: توقيع اتفاقية تعاون لتطوير حلول مبتكرة في الرعاية الصحية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة، ممثلة في مركز الابتكار التطبيقي، وشركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية، بشأن التشارك في مشاريع بحثية تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لتطوير حلول رقمية مبتكرة لمعالجة التحديات الرئيسية فى مجال الرعاية الصحية.

وقع اتفاقية التعاون المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور حاتم وردانى رئيس شركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية.

وتنص الاتفاقية على تعاون مركز الابتكار التطبيقى، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع شركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية، في استكشاف وتنفيذ مشاريع بحثية تستخدم التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى لدعم توليد البيانات والتشخيص المبكر للأمراض، وذلك في ضوء مشروعات المركز الجديد الذى تقيمه شركة استرازينيكا للابتكار فى مجال الرعاية الصحية والذى سيشكل جزءًا من شبكة A.Catalyst العالمية التابعة لشركة استرازينيكا.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي؛ والتى يعد أحد أبرز محاورها توفير حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لمجابهة التحديات التى تواجه المجتمع المصري؛ مشيرا إلى أن مركز الابتكار التطبيقى يعمل حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات البحثية والتطبيقية فى مجالات مختلفة أثمرت عن تطوير تطبيق فى مجال الكشف المبكر عن مرض اعتلال الشبكية السكرى؛ مضيفا أن هذه الاتفاقية ستسهم فى تكامل الجهود والخبرات بين مركز الابتكار التطبيقى وشركة استرازينيكا مصر للصناعات الدوائية لتطوير المزيد من التطبيقات التكنولوجية فى مجال الرعاية الصحية على النحو الذى يعزز الجهود المبذولة لتطويع التقنيات الحديثة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خاصة وأن محور الصحة يأتى فى مقدمة أولويات الدولة كونه يعد أحد أهم ركائز التنمية للمجتمعات.

التحول الرقمي

ومن جانبه؛ قال ديفيد فريدريكسون نائب الرئيس التنفيذى لأسترازينيكا العالمية ورئيس وحدة الأورام: «هذه الشراكة تجسد التزام أسترازينيكا بدفع الابتكار فى مجال الرعاية الصحية».

فى هذه العصر من التحول الرقمي، يجب علينا الاستفادة من التقنيات والنهج الجديدة لتحسين نتائج المرضى وتحويل مستقبل الرعاية فى جميع أنحاء العالم.

وأشار الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، إلى أن الاتفاقية تقع في نطاق أحد المحاور التي اهتم بها المركز منذ إنشائه ألا وهو تطوير تطبيقات قليلة التكلفة وعالية الكفاءة تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أمراض قد تصيب فئات عريضة من المواطنين مثل مرضى السكر والكبد والكلى وسرطان الثدي.

من جانبه، أكد الدكتور حاتم ورداني الرئيس التنفيذى لأسترازينيكا مصر: «شراكتنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز الابتكار التطبيقى لتعزيز إطلاق مركزنا الرئيسى لشبكة A.Catalyst فى مصر، ما يدعم نظام الرعاية الصحية ويساهم فى خلق حلول مبتكرة عبر رحلة المريض بأكملها من التشخيص المبكر للمرض إلى العلاج والإدارة».

حضر مراسم التوقيع الدكتورة نهى عدلى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر من جانب شركة استرازينيكا مصر؛ الدكتورة بيلين إنسيسو الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة استرازينيكا، والدكتور تى واى هاو نائب الرئيس التنفيذى لقطاع للأسواق الدولية باسترازينيكا، والدكتورة جينيفر جاكسون رئيسة قطاع العلاقات الحكومية الإقليمية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.