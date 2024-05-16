وزير الاتصالات: ريادة الأعمال توفر فرص عمل.. والدولة تدعم الاستثمارات الصغيرة

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، هناك متسع لريادة الأعمال، والحكومة لتسعى لتذليل أي عقبات أمام رواد الأعمال، وأن ريادة الأعمال توفر فرص عمل جديدة، والدولة تدعم الاستثمارات الصغيرة.

قمة رايز أب

وأضاف «طلعت» خلال قمة «رايز أب» في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، أن الدولة سهلت إنشاء الشركات، ويستطيع رائد الأعمال في بدايته إنشاء شركة بقيمة 1000 جنيه، كما لا يشترط وجود مقر للشركة، وأن الحكومة تفعل ذلك لمساعدة الشباب.

منظومة الشركات الناشئة

انطلقت اليوم قمة «رايز أب» في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، حيث أعلنت رايز أب - المُمُكن للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - عن عودتها إلى المتحف لعقد القمة، داعية رواد الأعمال ومنظومة الشركات الناشئة في المنطقة، إلى التعاون للتغلب على الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وقالت رايز -أب - إن الحدث المنتظر للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - توسع نطاقها كل عام؛ حيث بدأت في وسط مدينة القاهرة في عام 2013 وتوسعت منذ ذلك الحين، في عام 2021، عقدت رايز أب أكبر قمة لها على الإطلاق بالقرب من أهرامات الجيزة في عام 2022، وأصبحت قمة رايز أب إقليمية، حيث كانت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية المحطة الإقليمية الأولى لها، وتتجه أيضا القمة إلى أن تصبح عالمية، فسوف تعقد القمة لأول مرة في هولندا قريبا.