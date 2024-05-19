وزير الاتصالات يعلن إطلاق استراتيجية جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق الاستراتيجية الخمسية الوطنية للأمن السيبرانى 2023– 2027، لحماية الأطفال على الإنترنت، في إطار الجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل بمختلف القطاعات وتوفير بيئة رقمية آمنة.

تشجيع البحث العلمي وتعزيز الابتكار

وأضاف «طلعت» في كلمته خلال افتتاحه لفعاليات مؤتمر ومعرض «قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني»، أن إطلاق الاستراتيجية الخمسية الوطنية للأمن السيبراني 2023– 2027 تشمل عدة برامج لبناء إطار تشريعي متكامل، وتغيير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية وقادرة على الصمود، وتشجيع البحث العلمي، وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولي.

التوعية بأهمية الأمن السيبراني

وأكد الوزير توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على المستويين الدولي والإقليمي في مجال الأمن السيبراني؛ لتبادل الخبرات وبناء القدرات ومشاركة المعلومات التي تخص التهديدات السيبرانية، وكذلك تم المشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف مثل الاتفاقية الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية.

واختتم بالإشارة إلى عقد العديد من ورش العمل في جميع مؤسسات الدولة؛ للتوعية بأهمية الأمن السيبراني وطرق التعامل مع التهديدات السيبرانية؛ بالإضافة إلى تدريب الكوادر المتخصصة في الجهات المختلفة بالدولة، ووحدات التحول الرقمي بالوزارات والهيئات لرفع كفاءة العاملين، للحد من التهديدات السيبرانية المحتملة.