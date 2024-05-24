«القاهرة الإخبارية»: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي منزل شمالي غزة كتب: أحمد العانوسي 02:04 ص | الجمعة 24 مايو 2024 غزة - أرشيفية أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، ارتقاء شهداء وسقوط مصابين بقصف منزل بشارع النفق شمالي مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: سفير فلسطين بالقاهرة: أوضاع أهالي غزة كارثية «القاهرة الإخبارية»: مستشفى شهداء الأقصى هو المرفق الطبي الوحيد العامل حاليًا في غزة «البنتاجون»: إصابات جنود أمريكيين قٌبال رصيف غزة البحري غير قتالية الوكالة الأمريكية للتنمية تصف عملية دخول المساعدات إلى غزة عبر البحر بالمٌعقدة خبير عسكري: الانقسامات الإسرائيلية الداخلية لا تعنينا في شيء.. ما يخصنا قطاع غزة غزة الاحتلال فلسطين بقلم أحمد العانوسي