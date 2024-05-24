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«القاهرة الإخبارية»: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي منزل شمالي غزة

كتب:

أحمد العانوسي
02:04 ص | الجمعة 24 مايو 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، ارتقاء شهداء وسقوط مصابين بقصف منزل بشارع النفق شمالي مدينة غزة.

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