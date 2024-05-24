سفير فلسطين بالقاهرة: أوضاع أهالي غزة كارثية

قال دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن الأوضاع التي يعيشها أهالي قطاع غزة كارثية بكل ما تعنيه الكلمة، لافتًا إلى أن الأوضاع في القطاع تتعمق يومًا بعد يوم بسبب إغلاق المعابر خاصة معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والبترولية.

المساعدات البترولية مهمة للمستشفيات

وأضاف سفير فلسطين بالقاهرة، خلال مداخلة ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن عدم دخول المساعدات البترولية يُهدد بتوقف ما تبقى من مستشفيات قطاع غزة التي تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة، متابعًا: «قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة غير قابلة للحياة يعيش بها الآن أكثر من 2 مليون و300 ألف مواطن فلسطيني يواجهون كل أنواع الإبادة الجماعية».

طرق الإبادة التي يمارسها الاحتلال

وواصل: «الإبادة تتم من خلال التجويع أو الضرب بالنيران، أو حتى المٌلاحقة بالطيران الإسرائيلي، ولا يٌوجد مكان آمن في قطاع غزة، جميع المواطنين يٌعانون من وجودهم تحت النيران الإسرائيلية وأنهم على مدار الساعة تحت تهديد القتل، وأكثر من 80% من قطاع غزة تم تدميره».