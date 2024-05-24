الصين تستعد لغزو تايوان بعد التحركات العسكرية الأخيرة.. هل تبدأ حرب واسعة؟

بدأت الصين رسميًا مناورات وصفت بـ«العقابية» حول تايوان، ردًا على الأعمال الانفصالية ومحاولات الدولة المجاورة الاستقلال عن الجمهورية الصينية، حيث أرسلت طائرات حربية ممتلئة بالسلاح ونفدت هجمات وهمية، في وقت، تندد فيه وسائل الإعلام الصينية بالرئيس التايواني الجديد، الذي تصفه بكين بـ«الانفصالي الخطير».

وتأتي التدريبات الصينية في مضيق تايوان وحول مجموعات من الجزر التي تسيطر عليها تايوان بجانب الساحل الصيني بعد 3 أيام فقط من تولي الرئيس الجديد لاي تشينج منصبه.

هل يشهد المحيط الهادي حربًا كبرى؟

ووفقًا لخبراء ودبلوماسيون، فتحرك الصين محاولة «فرد عضلات» على الرئيس التايواني الجديد، وهو تحرك كان متوقعًا، لكن في حال ازداد رقعته، خاصة مع حالة التأهب القصوى التي أعلنتها تايوان، من الممكن أن يشهد المحيط الهادي والجزر المتنازع عليها حربًا كبرى، خاصة مع وقوف الولايات المتحدة الأمريكية بجانب تايوان، ضد توسعات بكين ومحاولتها غزو تايوان، في وقت، تقف روسيا بجانب الصين، بحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس».

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية الصين على ضبط النفس، ووصفت تحرّكات بكين بالمتهورة، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية، وتراقب واشنطن المناورات عن كثب، كما أكدت أن تحركات بكين متهورة وتزيد من تصاعد الصراع وخطر اندلاع حربًا واسعة.

ضربات وهمية ضد أهداف عسكرية لتايوان

ونفذت الصين كجزء من التدريبات العشرات من الطائرات المقاتلة الصينية التي تحمل الذخيرة الحية ضربات وهمية ضد أهداف عسكرية لتايوان، إلى جانب المدمرات والفرقاطات والزوارق الصاروخية السريعة التي تحوم حول تايوان، وهي المرة الأولى التي تجري فيها بكين تدريبات في مناطق وجزر تسيطر عليها تايوان، وفقًا لإذاعة CCTV الصينية الحكومية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن 15 سفينة تابعة للبحرية الصينية و16 من خفر السواحل و33 طائرة شاركت في التدريبات، لكن لم يتم إجراء أي تدريبات بالذخيرة الحية في أي منطقة قريبة من تايوان.

تايوان تعلن حالة التأهب القصوى

وأعلنت تايوان عقب التحرك الصيني، أنها وضعت طائراتها والوحدات الصاروخية في حالة تأهب قصوى، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وأصدرت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان بيانًا حثت بكين على ضبط النفس، وقالت إنه لا ينبغي لها استخدام التحول السياسي في تايوان والرئيس الجديد، كذريعة لاتخاذ إجراءات استفزازية، وأضافت أن تصرفات الصين تهدد بالتصعيد وتقوض الأعراف القائمة منذ فترة طويلة التي حافظت على السلام والاستقرار الإقليميين لعقود من الزمن.