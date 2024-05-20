الصين تحذر رئيس تايوان الجديد من السعي للاستقلال: طريق مسدود

حذرت الصين، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، من سعي تايوان إلى استقلالها، واصفة الأمر بأنه «طريق مسدود».

وأعلنت بكين، تحذيرها بعد حفل تنصيب لاي تشينج - تي، رئيسا جديدا لجزيرة تايوان، التي رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي إلا أن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها.

استقلال تايوان أمر مرفوض

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ونبين، إن «استقلال جزيرة تايوان بأي صيغة أو تحت أي شعار هو طريق مسدود ومحكوم بالفشل».

وأدى «لاي» اليمين الدستورية صباح اليوم، إذ قال في خطاب تنصيبه: «على الصين وقف ترهيبها السياسي والعسكري ضد تايوان، وتقاسم المسؤولية العالمية بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة.. وأن تايوان ترفض الخضوع لتأثير قوى خارجية».

وأكد الرئيس التايواني الجديد، أهمية تعزيز الدفاع والاستعداد الدفاعي لحماية الأمن القومي لبلاده لمواجهة التهديدات ومحاولات التسلل.

الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية

في سياق منفصل، أعلنت الصين، فرض عقوبات على 3 شركات دفاع أمريكية، بسبب بيع الأسلحة إلى تايوان، بالتزامن مع تولي لاي تشينج - تي، مقاليد السلطة رسميا.