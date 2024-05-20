وفد شباب حزب المؤتمر يزور الصين لتبادل الخبرات في مجال تطوير الزراعة

شارك وفد شباب حزب المؤتمر في سلسلة من النقاشات حول تجربة الصين في تطوير الريف والقضاء على الفقر، وقد استفاد الوفد من محاضرات متعددة ألقاها خبراء محليون، بما في ذلك الدكتور ونج كونهوي والدكتور صن زهو والدكتور مو دن والدكتور سي يانج، حول الزراعة المستدامة ومساندة القوانين وتطبيق التكنولوجيا في الزراعة.

تطوير الزراعة

تضمن برنامج الوفد زيارات ميدانية لمعالم الصين الزراعية، بما في ذلك المدينة التكنولوجية ومصنع الدواجن الضخم، بالإضافة إلى زيارة مواقع سياحية مثل سور الصين العظيم ومعبد الجنة.

كما قدّم الوفد عرضًا حول تجربة مصر وجهودها في مجال الزراعة ورؤيتها لعام 2030، وقد لاقى العرض إشادة واسعة من المشاركين وممثلي وزارة الزراعة الصينية.

من المقرر أن يقوم الوفد خلال الأيام القادمة بجولات ميدانية أخرى في مدينة نانتشانج، لمزيد من التعرف على النماذج الزراعية على أرض الواقع.

التعاون الحزبي بين حزب المؤتمر والصين

يشار إلى أن الوفد يشارك في هذه الدورة التدريبية ضمن التعاون الحزبي بين حزب المؤتمر والصين، بهدف تعزيز الخبرات وتبادل المعرفة في مجال تطوير الزراعة ومكافحة الفقر، ويضم وفد حزب المؤتمر النائب محمد طلبه عضو مجلس النواب ورئيس الوفد، وأحمد عصام نائب رئيس الحزب، وإسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب، وخالد مرشد، أمين تنظيم اتحاد الشباب ونشوي الوحيلي عضو أمانة المرأة، محمد عبدالرسول عضو لجنة الصحة بالحزب.