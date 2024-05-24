عبير فؤاد تبشر أصحاب 8 أبراج في شهر يونيو.. مفاجآت هتغير حياتكم

يتطلع بعض الناس إلى متابعة توقعات الأبراج لكل شهر، إذ تحرص عبير فؤاد خبيرة الأبراج، على استعراض التنبؤات المرتبطة بجميع الأبراج قبل كل شهر جديد، ومع اقتراب شهر يونيو، تشير إلى أن هناك أبراجا ينتظرها أصحابها مفاجآت سارة، منها الأسد، والجوزاء، وغيرها من الأبراج التي يحالفها التوفيق والنجاح، حتى يوم 17، فيما يستمر الحظ حليفًا للبعض، في حين تتبدل أحوال وحيات آخرين، فماذا يحدث في شهر يونيو؟

توقعات عبير فؤاد لـ8 أبراج في يونيو

تقول خبيرة الأبراج، عبير فؤاد لـ«الوطن»، إنه خلال النصف الأول من شهر يونيو حتى يوم 16، تنتظر 6 أبراج مفاجآت سارة، بداية من الجوازء، موضحًة: «عطار وفينوس في الجوزاء، علشان كده هما الأكثر حظا من أول الشهر حتى يوم 17، وكمان عطارد في برجهم من يوم 3، ده بيخليهم موفقين في كل حاجة شغل وتفاوض وفرص لمكاسب كبيرة بشرط السرية والكتمان».

برج الحمل

الأبراج مثل الحمل والميزان والدلو، يحالفهم الحظ عاطفيا، حتى يوم 16 يونيو المقبل، مع توقع حدوث مفاجآت بالنسبة للعمل وفرص الارتباط: «الدلو عنده فرص كبيرة بالنسبة للارتباط، بسبب أن فينوس في برجهم، لكن الحمل والميزان بعد يوم 16، الدنيا هتتغير ولازم يتأنوا في الارتباط».

برج الأسد

بالنسبة لبرج الأسد، الذي عانى في النصف الثاني من مايو الجاري، على مستوى الحياة العملية والارتباط، بحسب عبير فؤاد، تنتظره مفاجآت سارة مع بداية يونيو المقبل: «اللي مش مرتبط عنده فرص عاطفية، وهيلاقوا ناس تدعمهم في الشغل من يوم 3 يونيو، وعطارد هيمشي من الوضع المعاكس، وبالتالي فرص التفاوض هتزيد، لأن فينوس ساب الوضع المعاكس أمس».

النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، يكون خاص بالأبراج المائية، من حيث الحظ والمكاسب المادية والعاطفية: «فينوس وعطارد هيتنقلوا للسرطان، الحظ يحالف الأبراج المائية حوت، سرطان وعقرب».